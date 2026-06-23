【おまけ「夏といえば？Part1」】 6月23日 無料公開 おまけ「夏といえば？Part1」を読む 【拡大画像へ】 小学館は、長月天音氏の原作小説をコミカライズした込由野しほ氏のマンガ「ほどなく、お別れです」おまけ「夏といえば？Part1」を、マンガワンで無料公開した。 おまけ「夏といえば？Part1」では、1ページのイラストで、主人公3人が「夏といえば？」という質問にそれぞれ答