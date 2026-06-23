6月19日、川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」にて開催された「CITTA’の祭り2026」の特設ステージにて、「川崎ブレイブサンダース × AKB48 ウォールアートプロジェクト」のお披露目イベントが開催された。 このプロジェクトは、川崎が掲げるミッション「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL 川崎からバスケの未来を」のもと、AKB48と協力してバスケットボールを軸に川崎の街の魅力を発