漫画家・エッセイストのさくらももこと、彼女がこよなく愛した町・郡上八幡との物語を伝える施設「さくらももこと郡上八幡」が、2026年7月4日12時にグランドオープンする。 【写真】郡上八幡の伝統工芸品とコラボした特別展示も 会場となるのは、国の登録有形文化財「郡上八幡 町屋敷越前屋」。歴史的建造物の趣と、描き下ろしアートや立体展示などのコンテンツが融合した空間として展開される。 1階エントラ