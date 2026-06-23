本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に利益確定売りが優勢となり、前日比2565円安の6万9788円と9日ぶりに急反落した。相場全体が下落するなか、上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、決算発表目前の米マイクロンの上昇受け強気優勢となったディスコ [東証Ｐ]、東京エレク