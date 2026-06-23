非常に強い勢力の台風7号と、新たに発生した台風8号が週末にかけてそれぞれ北上してきそうです。また、九州北部には線状降水帯の半日前予測が出ています。今後も最新の情報に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■台風7号・8号今後の進路は？【台風7号】23日（火）午後6時現在、非常に強い台風7号は、フィリピンの東海上を北西方向へ進んでいます。今後は強い勢力で沖縄の南に進み、25日（木）以降、暴