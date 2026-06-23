タレントのヒロミ（61）と歌手の松本伊代（61）の長男で、俳優の小園凌央（30）が22日、Instagramを更新。広々とした自宅での家族ショットを披露した。【映像】広々とした自宅での家族ショットこれまでにもInstagramで、若かりし頃の両親との3ショットや、ヒロミにお風呂に入れてもらっている様子、誕生日ケーキを目の前にした幼少期の兄弟ショットなど、家族との写真を披露してきた小園。広々とした自宅での家族ショット披露