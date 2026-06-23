高市首相は２３日、沖縄県名護市辺野古沖での死亡事故を受け、文部科学省が同志社国際高校の平和学習を教育基本法違反と認定したことについて、「（国による教育内容への）過度な介入とは考えていない」と語った。訪問先の同県糸満市で記者団の質問に答えた。首相は文科省の調査結果を踏まえ、「学校の安全管理や教育活動の状況は著しく不適切で、ガバナンスにも極めて大きな問題があった」と改めて指摘した。