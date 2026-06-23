◇プロ野球 セ・リーグ 中日-DeNA(23日、岐阜)7回代打で出場した筒香嘉智選手にタイムリーヒットが飛び出しました。4点ビハインドの7回、1アウト1・3塁のチャンスで代打で打席になった筒香選手。橋本侑樹投手の初球を振り抜き、レフトへタイムリー2塁打を放ちました。筒香選手は「代打での打席だったので積極的にいこうと思って打席に入りました。一振りで得点に繋げられて良かったです。この後も最後までチームに貢献します！」と