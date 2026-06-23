女優のしゅはまはるみさん（51）が23日、自身のSNSで、映像制作会社の代表と結婚したことを発表しました。【映像】結婚を発表したしゅはまはるみさんしゅはまさんはインスタなどで「結婚のご報告」とのタイトルで「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生をともにする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と書き出しました。そして「どうやら私はかなりの強