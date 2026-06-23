ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕した。丸野一樹（３４＝滋賀）は初日６Ｒ、２コースからまくって１着ゴール。１Ｒから５Ｒまで続いたイン逃げをストップさせた。「そうなんですね。全然知らなかった」と涼しい顔。「吉田拡郎さんが伸びてきているのが見えて自分も勢いで握った感じ。いい反応で握れたと思う。整備で少しは良くなったと思います。手応えは前検より明らかに良かった。伸び