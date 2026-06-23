アニメ映画『トイ・ストーリー５』より、前作『トイ・ストーリー４』で登場した黄色いアヒルのぬいぐるみダッキーと、青いうさぎのぬいぐるみバニーの日本版声優を、お笑い芸人チョコレートプラネットの松尾駿（ダッキー役）と長田庄平（バニー役）の続投することが発表された。併せて、保安官のカウボーイ人形ウッディやボー・ピープ、ダッキー＆バニーらおなじみの仲間たちが捨てられたおもちゃを救い出した瞬間を捉えた場面写