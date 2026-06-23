日本代表は２２日（日本時間２３日）、練習拠点の米ナッシュビルで２５日（同２６日）の１次リーグ（Ｌ）最終戦スウェーデン戦（ダラス）に向けて練習を開始。３９歳のＤＦ長友佑都が、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場へ闘志をみなぎらせた。第２戦までに出番のないフィールドプレーヤーは長友と町野修斗だけ。ベンチでチームを鼓舞し続けてきた鉄人は「僕が出たら一気にボルテージ上がる、上げさせる」と、勝つか引き分けなら２位