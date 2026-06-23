大器が夏のみちのくでベールを脱ぐ。２８日の福島・芝１８００メートルで初陣を迎えるラッキースパークル（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父エピファネイア）は、１９、２０年のエリザベス女王杯連覇などＧ１・４勝を挙げた名牝ラッキーライラックの子。母も管理した松永幹調教師は「スイッチが入った時の瞬発力とかは似ているね。すごく能力を感じるので、楽しみ」と期待を寄せる。ラッキーライラックを手がけていた腕利きの丸