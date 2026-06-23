アルゼンチン戦を観戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグJ組が22日（日本時間23日）に行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。リオネル・メッシが2ゴールで、W杯史上最多18得点をマークした歴史的一戦。会場で観戦した元アイドルの大はしゃぎが話題となっている。メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足