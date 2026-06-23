歌い手のＡｄｏ（２３）がプロデュースするアイドルグループ「ファントムシータ」が２３日、東京・台場のダイバーシティ東京で２枚目のＣＤシングル「ホラークイーン」の発売記念イベントを開催した。会場には１０００人が集結。同曲などを披露すると、ファンから「かわいい！」などの声が届き、４人はうれしそうに笑みを浮かべた。ＭＣでは、Ａｄｏが７月４、５日に神奈川・日産スタジアムで開催するライブのオープニングアク