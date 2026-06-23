俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹが２２日までに自身のＳＮＳを更新。娘の誕生日の様子を公開した。娘のリクエストで、９歳の誕生日をホテル川久でお祝い。家族ショットのほか、食事やチェスを楽しむ姿を投稿し、「娘の誕生日を彼女のリクエストでホテル川久でお祝いしました。サプライズやすばらしいおもてなしをしてくださり、最高に幸せなお祝いとなりました」と感謝の気持ちをつづった。