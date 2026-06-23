◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックスのショーン・ジェリー投手が、６回２安打無失点、８奪三振で降板した。初回、１死から柳町に右前へ運ばれたが、後続を断ち切り無失点。２回は先頭から２者連続四球で歩かせたが、周東を左飛、海野を中飛、野村を空振り三振に仕留めた。１点の援護点をもらった直後の３回は、３者凡退に片付けた。４回、１死から牧原大に左前へ運ばれると、左