◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島・高太一投手が、２点ビハインドの７回に４点を追加された。２死走者なしから投手・戸郷への四球が起点となった。浦田の三塁線二塁打と松本の四球で２死満塁のピンチを背負い、泉口に左中間へ走者一掃の二塁打を浴び、キャベッジにも左前適時打で続かれた。ここまで２４登板で防御率０・８４だった３年目左腕。まさかの大量失点で防御率は２・４２まで悪化