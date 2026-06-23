◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人が７回に泉口友汰内野手とボビー・ダルベック内野手の連続タイムリーで４点を奪った。３―１で迎えた７回。２死から戸郷が四球を選ぶと、浦田が三塁線を破る二塁打を放った。松本が四球で出塁し、満塁となった。ここで５月２１日・ヤクルト戦以来の３番での出場となった泉口が高の直球を左中間へはじき返し、走者一掃の３点二塁打。「みんなが粘ってつない