◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）楽天のカーソン・マッカスカー外野手が圧巻のアーチを放った。２点リードの５回１死。マッカスカーはワイナンスの真ん中低めチェンジアップを完璧に捉えた。左翼席後方に運ぶ５号ソロ。打った瞬間に確信するアーチだった。「打ったのはチェンジアップ。ストレートを待っていたけど、うまく反応で打つことができたよ」とコメントした。マッカスカーは３回には１死満塁で中前へ２点