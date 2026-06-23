人気ドラマ「フレンズ」の監督などとして知られたジェームズ・バロウズさんが死去した。85歳だった。「ジミー」の愛称で親しまれ、アメリカのシットコムの形成に大きく貢献したバロウズさんが他界したことを遺族がピープルに伝えた。 【写真】ニコールと在りし日のバロウズさんやさしい笑みに募る悲しみ その50年以上におよぶキャリアで、ドラマ1000エピソード以上の監督を務め、コメディ界