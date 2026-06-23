高市早苗首相の“専用車”が22日、これまでのトヨタ自動車『センチュリー』のセダンタイプからSUVモデルに新調されたと、共同通信が報じた。長らく日本の「ショーファーカー／ショーファードリブン」（＝オーナーではなくお抱えの運転手がその車を運転し、運転席よりも後部座席の居住性、快適性を第一に考えられた車のこと）を担ってきた『センチュリー」とは、どんな車なのだろうか。【写真90枚】さすがフラッグシップモデル！