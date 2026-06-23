お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」取材のため訪れたメキシコ・モンテレイで芸人・アントニー激似のポリスマンと出会ったことが明らかになった。【写真】W杯日本戦開催地で…ウエストランド井口＆“アントニー激似”ポリスマンの2ショット「DAZN Japan」の公式Xが23日に伝えたもので、「遭遇したポリスマンはあの人に激似…!?」「ウエストランド井口さんがモンテレイでアントニー