高市早苗首相は22日の衆院予算委員会で、飲食料品の減税の期限について問われ、「2年後にはもとに戻す」と明言した。政府は2027年4月から食料品にかかる8％の消費税を1％に引き下げる方向で調整を進めている。思惑通りに進めば、2029年4月には1％だった食料品の消費税が8％へと大幅に引き上げられることになる。 インフレと円安から人々を救うため、消費税は減税ではなく増税すべき 消費税の引き上げは経済への打撃が大きい。