◇東都大学野球1・2部入れ替え戦第1日専大9―1東洋大（2026年6月23日神宮）専大が投打で東洋大を圧倒し、1部復帰に前進した。先発の梅沢翔大投手（2年＝専大松戸）が5安打1失点、10奪三振で完投すれば、捕手・加藤大悟（4年＝専大松戸）は大学公式戦初の満塁弾など6打点と爆発。チームも計12安打で9点を奪った。「逃げの投球ではなく、攻めの投球ができた。自分の持ち味である真っすぐで押せたし、カーブでカウントも