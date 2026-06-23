犬の「知能」を調べる方法3選 1.タオル抜け出しテスト 愛犬の頭から肩にかけて、大きめのタオルやブランケットを優しくふわっと被せます。犬が周囲の状況を把握し、自力でタオルを振り払ったり、バックして抜け出したりするまでに何秒かかるかを測るテストです。 数秒ですぐに抜け出せる犬ほど、自分の置かれた状況を素早く判断して正解を導き出す能力が高いと言えます。もしパニックになりそうな場合は、無理をせずす