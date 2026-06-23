サマーシーズンの足元、今年は何を履きますか？アウトドアやビーチ、ちょっとした街歩きまで、夏を気軽に演出できる1足を探しているなら、アウトドアブランド スノーピークとBIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）の「Mogami Terra Stealth 2-Strap（Pure Sage）」（1万4300円）はいかがでしょう。国内限定カラーとなる“Pure Sage”は、軽やかさと爽やかさをコーデにプラスできるサンダルです。BIRKENSTOCKが展開する「Mogami」シリ