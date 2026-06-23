ワンコを亡くして、「もう犬は飼わないかも」と思っていた女性に訪れた、偶然の出会いが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で1万2000回再生を突破し、「運命ってあるんですね」「気持ちが分かりすぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：『もう犬は飼わない』ワンコを亡くした50代女性→ある日、同じ誕生日の子犬と偶然出会い…『素敵な物語』】 深い悲しみのなか、運命の出会いが Tik