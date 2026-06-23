犬がみせる「老化サイン」4選 1.歩くスピードが落ちた、段差を嫌がる お散歩のときにトボトボと歩くようになったり、飼い主の後ろを遅れて歩くようになったりするのは、足腰の筋力が落ちてきた証拠です。また、今まで平気で飛び乗っていたソファや、玄関のちょっとした段差の手前で立ち止まるようになることもあります。 これは関節が痛んだり、体に痛みを抱えていたりするサインかもしれません。「お散歩が嫌い