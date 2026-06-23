米倉利紀が、『米倉利紀 sTYle72 standard. 2026 -coffee BREAK』を9月10日にビルボードライブ大阪、9月17日にビルボードライブ横浜で開催する。 （関連：EXILE ATSUSHIや久保田利伸らも賞賛米倉利紀、日本のR＆Bシーンを切り開いた心に響く歌声） 同企画は、2013年にスタートし13年目を迎えるコンセプトライブだ。今回は、2011年のスタート以来11年にわたり愛され、2022年に幕を閉じた『sT