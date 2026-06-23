財務省は、「税関中長期構想2030」を明らかにした。訪日外国人旅行者の大幅な増加や、越境電子商取引の拡大による少額輸入貨物の急増、経済安全保障の重要性の高まりなどの環境変化を踏まえ、税関を次世代型の組織に変革する。航空旅客の入国時の税関申告の完全電子化と、有人検査台から電子申告ゲートへの移行を進める。申告手続き端末の大幅な拡充や、関税のキャッシュレス納付手続きなどの簡素化により、航空旅客の円滑な入国と