日本空港ビルデングは、羽田空港国内線の旅客取扱施設利用料を段階的に引き上げる。9月1日以降の発券・搭乗分から、大人580円・小人290円とする。さらに2027年5月1日以降の発券・搭乗分から、大人のみ590円に引き上げる。料金は航空運賃と同時に徴収する。満3歳未満で小人用航空券を使用する場合は小人料金を適用する。国土交通省は、羽田空港国内線の旅客取扱施設利用料の上限を大人595円、小人297円とする認可申請を認可していた