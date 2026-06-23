英Nothingは、グローバル向けに新型スマートフォン「Phone (4b)」を7月7日19時30分（日本時間）に発表する。 Nothingは、3月にグローバル向けに「Phone (4a)」シリーズを発表しており、4月には日本でも発売された。これに続く形で、新たに「Phone (4b)」が登場する。 Nothing Phone (4a) とPhone (4a) Pro 「bシリーズ」についてNothingは、同社エコシステムへの新たな入口として