長崎原爆被災者協議会＝長崎被災協は、23日に結成70年を迎えました。 被爆者救護と反核平和を訴え続けてきた70年。 長崎被災協の地下講堂ではこれまで展示を通して原爆の被害を伝えてきましたが、長崎被災協の結成70年に合わせて「被爆者の歩み」を伝えるものに展示を一新しました。 ※詳しくは動画をご覧ください 23日に行われた評議員会では、日本の核兵器禁止条約加盟を求め、今後も核兵器廃絶、原爆被害へ