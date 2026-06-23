All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、福岡県在住22歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：がんくんママ年齢性別：22歳女性同居家族構成：本人、夫（25歳）、子ども（0歳）居住地：福岡県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：360万円現預金：50万円リスク資産：0円世帯年収360万円「毎月5万円を貯蓄」夫婦の働き方は「片働き（配