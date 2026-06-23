モデルで人気TikTokerの桜さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「1ヶ月前より2.5キロ痩せた」と報告しました。【投稿】桜の減量報告「無理はしないようにね」桜さんは「1ヶ月前より2.5キロ痩せた歓喜」とポスト。コツコツと続けてきた体調管理の成果を報告しました。短い言葉ながら、目標に向けて努力を重ねてきた喜びが伝わる投稿です。コメントでは「はーーほんとにすごいよ。ダイエットとかジムとかたくさん努力して