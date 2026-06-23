この記事の画像を見る『黒牢城』が6月19日より劇場公開中。本作は第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、2022年版「このミステリーがすごい!」での国内編第1位を筆頭に4大ミステリランキングを史上初めて制覇する快挙を成し遂げた、米澤穂信による小説を原作としている。端的に言って、本作は「時代劇」と「ミステリー」という両方の魅力を味わい尽くせる、おトクな内容だ。さらには、実際にあった「史実」と、創作