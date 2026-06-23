ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、日本時間23日午後、ブリュッセル王宮前の広場で国賓として歓迎式典に臨まれました。■ベルギーを公式訪問おふたりでの2か国訪問は24年ぶりのこと。オランダに続き、ベルギーを公式訪問されている天皇皇后両陛下は、国賓として歓迎式典に臨まれました。このあと、両陛下はブリュッセル市庁舎でフィリップ国王夫妻の出迎えを受けられます。ベルギー在住日本人「同じ場所で同じ空気を吸える