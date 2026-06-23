◇セ・リーグヤクルト―阪神（2026年6月23日甲子園）ヤクルト・山野太一投手（27）が23日の阪神戦で、6回114球を投げて4安打1失点（自責0）と好投したが、1点ビハインドのまま降板。今季8勝目には届かなかった。甲子園では昨年4月10日に先発したものの、3回途中で無念の降雨ノーゲーム。6年目の左腕にとっては、首位・阪神との重要な一戦で、“仕切り直し”のプロ入り後初、高川学園（山口）3年夏以来となる聖地での登板