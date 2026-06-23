【漫画】本編を読む「余命わずかだから」「最期のお願いだから」。そんな言葉を突きつけられたときあなたはどうするだろうか。『余命宣告不倫純愛ぶってるけど、それただの浮気だから』（ミロチ/KADOKAWA）は、自分が「かわいそうな人」であることを盾に耳を疑うようなことを申し出てきた夫と、妻の葛藤を描いた物語だ。主人公の葵は、夫の颯太から突然「自分は余命半年」と告げられる。さらに彼は、自分が昔から憧れていた初