恋した男に会いたい一心で火をつけ、死罪になった10代の少女がいた。「八百屋お七」として知られるその娘は、のちに歌舞伎や浄瑠璃で“悲劇のヒロイン”として語り継がれるようになる。だが、江戸文化風俗研究家の小林明さんは「現在知られているお七像の多くは、後世の作家たちが書き換えた創作にすぎない」という――。※本稿は、小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）の一部を抜粋・再編集したものです。画像＝国立国会図書館所蔵歌