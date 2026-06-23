2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。皇室部門の第3位は――。▼第1位｢天皇陛下のおことばがなかった｣だけではない…昭和100年式典出席の皇室研究家が見た｢高市首相の非礼｣▼第2位だから｢愛子天皇｣への道は絶対に阻止すべき…｢国民人気｣で次の天皇を決めた日本人を待つ悪夢のシナリオ▼第3位｢愛子に任せた｣という天皇陛下の意思が感じられる…島田裕巳｢秋篠宮家にはない天