ミスをしてもすぐに立ち直れる、強い心はどうすれば手に入れられるのか。作新学院大学経営学部教授でプロメンタルコーチの笠原彰さんは、「心の立て直しは『根性』ではなく『技術』。そして、その入り口は呼吸だ」という――。写真＝共同通信社W杯日本―オランダ戦後半、同点に追い付き大喜びの小川（左から2人目）と日本代表（2026年6月14日、米テキサス州ダラス） - 写真＝共同通信社■ただの「惜しい引き分け試合」ではなかった