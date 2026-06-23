マリナーズのキャップにサングラス姿で内野の守備練習に登場NPB12球団のファンから“獲得”を熱望する声も上がった。MLB公式X（旧ツイッター）は20日（日本時間21日）、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の守備練習の映像を公開。52歳とは思えない動きに、「楽天のセカンド守ってくれ」「ハムの二塁手に欲しい」と日本からの“誘い”がネット上に寄せられた。ファンの間で話題となった動画に、