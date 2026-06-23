◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）ＤｅＮＡ・入江大生投手（２７）が先発して５回１／３、１０９球を投げて２本塁打を含む７安打、５四球、５失点で降板。今季初勝利はまたしてもお預けとなった。初回、２回と満塁のピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。だが３回、先頭の細川に直球を捉えられて左中間席にソロアーチを運ばれた。４回は３人で抑えた。５回は先頭の村松への四球などで２死二塁のピンチ