◆ファーム・リーグソフトバンク―巨人（２３日・タマホームスタジアム筑後）巨人の育成・板東湧梧投手（３０）が、古巣ソフトバンクを相手に１回無失点の好投を披露した。７回から２番手で登板。名前がコールされると、観客席からは拍手と歓声が沸き起こった。先頭の西尾を四球で歩かせたが、直後に捕手・山瀬が二盗を阻止。嶺井を左飛、高橋には左前打を許したが、緒方を遊ゴロに打ち取った。この日の登板で、５月２９日