ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。解説者転向の際、そのしゃべりのうまさを参考にした先輩２人の実名を明かす一幕があった。この日の番組では「五十嵐亮太にぶっちゃけて答えてほしい質問」コーナーを展開。「選手から解説者になるって難しいって本当？」という質問が飛ぶと、「ＹＥＳ」の札