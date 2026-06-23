◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場フィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）の勢いは本物だ。今年に入って２戦２勝で、オープン入りを果たした。前走スピカＳの内容が濃い。重賞でも好走歴のあるジュタやエストゥペンダなど相手は強力だったが、早めに押し上げる強気の競馬で２着に２馬身半差をつける完勝。前記の２頭は次走で勝利するな