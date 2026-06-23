◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２６）が「１番・左翼」でスタメン出場。３点ビハインドで迎えた６回先頭の第３打席、中日先発のマラーから右翼席に２号ソロを放った。プロ１号となった１３日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来の一発。「回の先頭だったので、自分から勢いをつけようという気持ちを込めて振り抜きました。いい結果になって本当に良かったです」と振り返った。