◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回＝（２３日・神宮）２部６位の帝京平成大と３部１位の国士舘大による入れ替え戦の１回戦は延長１２回の末、引き分けた。国士舘大の砂川佑真主将（４年＝大阪桐蔭）は、「チャンスを多く作ることはできたが、そこでの一本が遠かった。練習でもその一本を出すためにやってきたが、入れ替え戦というところでその力を発揮